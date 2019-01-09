ليفربول الضحية المفضلة «للذئاب»

المصدر: لندن - وكالات

واصل ذئاب ولفرهامبتون هوايتهم وكرروا فوزهم على ليفربول وأخرجوه للموسم الثاني على التوالي من مسابقة كأس إنجلترا بالفوز عليه 2-1 أول من أمس في الدور الثالث. وكان ولفرهامبتون أخرج ليفربول من المسابقة ذاتها الموسم الماضي عندما تغلب عليه 2-1 في أنلفيد رود في دور الـ32. ورد ولفرهامبتون الاعتبار لخسارته أمام ليفربول على أرضه 0 -2 في 21 ديسمبر الماضي في الدوري .

وأضاف ولفرهامبتون ليفربول إلى قائمة ضحاياه هذا الموسم بعد فوزه على تشلسي وتوتنهام وإرغامه مان سيتي و يونايتد وأرسنال على التعادل في الدوري. وهي المسابقة الثانية التي يودعها ليفربول هذا الموسم بعد كأس الرابطة ، وبات أمامه التتويج بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 29 عاماً ودوري أبطال أوروبا ، لإنقاذ موسمه وتفادي الخروج خالي الوفاض للموسم الرابع على التوالي.