شباب الأهلي يحتفل بالعداءة الذهبية علياء سعيد

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

احتفلت أسرة ألعاب القوى بنادي شباب الأهلي مساء أول من أمس، بالعداءة علياء محمد سعيد لاعبة النادي والمنتخب الوطني الأول للسيدات، بمناسبة فوزها بالميدالية الذهبية للبطولة العربية الـ23 لاختراق الضاحية للسيدات، والتي جرت مؤخراً في العاصمة الأردنية عمان، تحت رعاية الأمير فيصل بن الحسين رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية.

وأثنى سعد عوض المهري عضو مجلس إدارة قطاع الألعاب الرياضية بنادي شباب الأهلي، على إنجاز اللاعبة ومستواها المتطور، وتحقيقها لهذه النتيجة المميزة، وأكد أن نادي شباب الأهلي يدعم جميع لاعبيه ولاعباته الذين يتميزون في مسابقاتهم وتخصصاتهم، وتكريم علياء سيكون حافزاً لكل لاعب ولاعبة من أجل تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية للرياضة الإماراتية.

كانت علياء، قد فازت بالميدالية الذهبية بعد منافسة شرسة لمسافة 8 كيلومترات مع عداءات 16 دولة عربية، وفي طقس بارد، إذ وصلت درجة الحرارة إلى 6 درجات مئوية، وبزمن 34.49 دقيقة، وجاء التكريم ، قبل سفرها إلى إثيوبيا لبدء معسكر إعدادي يستمر حتى مشاركتها في سباقي ماراثون دبي الدولي ونصف ماراثون رأس الخيمة.