فيرغوسون في خدمة «البديل الذهبي»

المصدر: لندن - وكالات

تحدث المدرب الأسطوري السابق الإسكتلندي أليكس فيرغوسون إلى لاعبي فريق مانشستر يونايتد بطلب من مدربهم الحالي النروجي أولي غونار سولسكاير «البديل الذهبي»، وحفزهم مبدياً ثقته بقدرتهم على إعادة «هيمنة» النادي، بحسب ما أفادت صحيفة إنجليزية.

ونقلت «ذا صن» عن مصدر لم تسمه، أن «السير» الذي أشرف على النادي لنحو 27 عاماً ، تحدث إلى اللاعبين بدعوة من سولسكاير الذي دافع عن ألوان الفريق بين 1996 و2007 في إشراف فيرغوسون. وأفادت «ذا صن» أن فيرغوسون قال للاعبين : هذه المجموعة ستعيد يونايتد مهيمناً وناجحاً«. وأضاف المصدر:»قال إنه يؤمن بهم ويريد منهم أن يستمتعوا بأنفسهم ويقاتلوا من أجل بعضهم البعض.