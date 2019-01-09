المصدر: نيويورك - وكالات

سجل ديمار ديروزان 26 نقطة، وأرسل تسع تمريرات حاسمة، واستحوذ على سبع كرات مرتدة، بينما واصل المدرب غريغ بوبوفيتش زيادة عدد انتصاراته خلال مسيرته بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين خلال انتصار سان أنطونيو سبيرز على ديترويت بيستونز 119-107 أول من أمس.

وحقق بوبوفيتش 1221 انتصاراً على مدار مسيرته، ما جعله يتساوى مع جيري سلوان في المركز الثالث في قائمة المدربين الأكثر تحقيقاً للانتصارات على مر العصور. ويتراجع المدرب الذي تولى مسؤولية سان أنطونيو على مدار 23 عاماً خلف دون نيلسون، الذي حقق 1335 انتصاراً، وليني ويلكينز الذي حقق 1332 فوزاً.