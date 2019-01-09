الترجي إلى غينيا اليوم

المصدر: تونس - صالح قادري

يغادر اليوم الترجي التونسي المنتشي بعد الفوز على الأفريقي في ديربي تونس، إلى غينيا حيث يلاقي يوم الجمعة المقبل ابتداء من الساعة السابعة مساء بتوقيت الإمارات حوريا كوناكري في إطار الجولة الأولى من دور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا وسيكون الترجي معززاً بكامل عناصره بما في ذلك انيس البدري وحسن الربيع اللذان تخلفا عن مباراة الديربي بسبب العقوبة المسلطة عليهما من طرف الاتحاد الدولي «الفيفا» والوافد الجديد الجزائري الطيب مزياني المؤهل للمشاركة في المغامرة الأفريقية.

ودائما في نفس الإطار يستضيف النادي الأفريقي نادي قسنطينة الجزائري يوم الجمعة بالملعب الأولمبي بسوسة .وبالنسبة لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكاف» يغادر اليوم النادي الصفاقسي إلى أوغندا لملاقاة فريق فايبرس يوم الجمعة المقبل ابتداء من الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت الإمارات.