المصدر: إعداد: عمر حرزالله

عادة ما تتعلق سباقات الخيل بالسرعة، ولكن سباق "باني" هو شكل من أشكال سباق الخيل الأبطأ في العالم، وهو سباق فريد من نوعه يجري في جزيرة هوكايدو اليابانية، ويعتمد هذا النمط من السباق على القوة والتحمل أكثر من أي شيء آخر، ويفوز فيه الحصان الأكثر بطئا في العالم.

وتختلف خيول "باني" ، والمعروفة أيضًا باسم "بانبا" ، تمامًا عن الخيول السريعة التي ترتبط بسباق الخيل.

ويمكن أن يصل وزنها إلى 1200 كيلوغرام وهي أكثر من ضعف حجم خيول دوسكانكو الصغيرة الأصلية في هوكايدو.

وهذه الخيول متحدرة من سلالة تم استيرادها من فرنسا وبلجيكا في نهاية القرن التاسع عشر لمساعدة المزارعين على العمل في أراضيهم، وتعتبر الآن سلالة يابانية في حد ذاتها.

واعتماداً على حجمها، يمكن لهذه الحيوانات القوية سحب ما يصل إلى طن من الأثقال، وهذا هو بالضبط نوع من القوة المطلوبة للفوز في أبطأ سباق الخيل في العالم.