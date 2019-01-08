رونالدو ينال الإعجاب بقبعة «F3»

المصدر: دبي - خالد المهيري - وكالات

نالت صورة نشرها الحساب الرسمي لإسطبلات «F3» إعجاب سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، حيث نشر حساب الإسطبل المملوك لسموه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» صورة أظهرت نجم البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، خلال تواجده في دبي، وظهر رونالدو وهو يرتدي قبعة رياضية عليها شعار إسطبلات «F3». ونالت الصورة إعجاب عدة آلاف من متابعي حساب الإسطبل.

كما نشرت جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي صورة عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، وهي بزي عربي، وأرفقت الصورة بتعليق باللغة العربية.

وظهرت جورجينا ذات الـ 24 عاماً بقفطان مغربي مع غطاء رأس، وكتبت: «شكراً على حسن الضيافة والترحاب من قلوبكم الكبيرة وجعل زيارتنا لكم زيارة لا تنسى.. شكراً دبي».

ورافقت جورجينا مؤخراً خطيبها رونالدو إلى دبي، لحضور حفل توزيع جوائز «غلوب سوكر»، الذي شهد تتويج «الدون» بجائزة الأفضل لعام 2018. وتفوق رونالدو على الثنائي الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، وأنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد.