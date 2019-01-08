باول يقود رابتورز للفوز على بيسرز

المصدر: نيويورك - وكالات

نجح نورمان باول في قيادة تورونتو رابتورز، للفوز على الضيف انديانا بيسرز 121-105 ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، أول من أمس.

وعاد كايل لوري للتشكيلة ليسجل 12 نقطة وأرسل ثماني تمريرات حاسمة عقب غيابه عن ست مباريات متتالية بسبب شد في الظهر. وهذه هي الخسارة رقم 11 على التوالي لبيسرز في تورونتو في الدور التمهيدي منذ مارس 2013. وسجل سيرجي ايباكا 18 نقطة،وأضاف داني غرين 15 نقطة لرابتورز الذي فاز على باكس في ميلووكي يوم السبت الماضي.

وفي بقية المباريات، فاز مينيسوتا تمبروولفز على لوس انجليس ليكرز 108-86 في ظل غياب ليبرون جيمس عن صفوف الأخير. وجاء الانتصار قبل وقت قصير من إقالة توم ثيبيدو مدرب الفريق ومدير عمليات كرة السلة منهياً مدته خلال الموسم الثالث له مع مينيسوتا.