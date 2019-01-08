بيل يثير الجدل بعد أن غادر مبكراً

المصدر: مدريد - وكالات

أثار الويلزي غاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم الجدل بعد أن كشفت تقارير صحفية أمس أن اللاعب الويلزي، غادر مبكراً ملعب اللقاء الذي جمع فريقه مع ضيفه ريال سوسيداد أول من أمس في الدوري الإسباني والذي انتهى بخسارة النادي الملكي بثنائية نظيفة.

وأوضحت صحيفة «أ س» الإسبانية أن بيل غادر ملعب سانتياغو بيرنابيو، معقل ريال مدريد، في الدقيقة 78 عندما كان فريقه متأخراً في النتيجة بهدف دون رد، حيث لم يشاهد الهدف الثاني لريال سوسيداد الذي سجله اللاعب روبن بيدرو في الدقيقة 83.

وكان بيل قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن النادي الملكي الصيف الماضي، فقد أكدت بعض من وسائل الإعلام أنباء رحيله وعودته مجدداً للدوري الإنجليزي، إلا أن قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي دفع إدارة ريال مدريد إلى الإبقاء على قائد منتخب ويلز حتى إشعار آخر.