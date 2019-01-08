بيكيه يدعم فالفيردي ويطالب باستمراره

المصدر: برشلونة - وكالات

أعرب المدافع الإسباني، جيرارد بيكيه، نجم نادي برشلونة لكرة القدم، عن مساندته للمدير الفني لفريقه، ارنستو فالفيردي، مطالباً بضرورة بقائه على رأس القيادة الفنية للنادي الكتالوني في الموسم المقبل. وجاءت تصريحات بيكيه، وسط غموض كبير يكتنف مصير فالفيردي مع برشلونة، حيث تواترت شائعات على رحيله في نهاية الموسم.

وتحدث بيكيه عن مستقبل فالفيردي قائلاً: «هذا قراره، وسنحترمه لأنه المدرب، ولكننا سنكون سعداء إذا استمر معنا، إنه يقوم بعمل رائع، إنه يدير الفريق بتلقائية، والهدوء الذي يتمتع به يسفر عن نتائج جيدة، إنه يبرهن على إنه يؤدي عملاً نافعاً ».