لاعبو البوندسليغا يطالبون برحيل لوف

المصدر: برلين - وكالات

كشف استطلاع رأي أن نحو 60 بالمئة من لاعبي الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يرون أنه كان من المفترض أن يرحل يواكيم لوف عن تدريب المنتخب الالماني بعد الخروج من دور المجموعات ببطولة كاس العالم 2018 بروسيا.

وأوضح الاستطلاع الذي أجرته مجلة «كيكر» الرياضية ونشرت نتائجه أمس أن 7. 25 بالمئة فقط من اللاعبين أيدوا عدم استقالة لوف من تدريب المنتخب، بينما امتنع 16 بالمئة من اللاعبين عن الإجابة. واختار لاعبو البوندسليغا، النجم ماركو رويس قائد فريق بوروسيا دورتموند كأفضل لاعب وزميله جادون سانتشو كأفضل وافد جديد.