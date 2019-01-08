أريفابيني يدفع ثمن إخفاقات «فيراري»

المصدر: روما - وكالات

قرر فريق فيراري المشارك في بطولة العالم في سباقات الفورمولا واحد، استبدال مديره ماوريتسيو أريفابيني، بالمدير التقني ماتيا بينوتو، وذلك بحسب ما كشفت وسائل الإعلام الإيطالية أمس.

وكشفت صحيفة «غازيتا ديلو سبورت»، أن الفريق الإيطالي قرر عدم تجديد عقد أريفابيني بعد موسم آخر مخيب لفيراري في بطولة العالم للفورمولا واحد، التي توج بلقبها فريق مرسيدس، وسائقه البريطاني لويس هاميلتون مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس فيراري، جون إيلكان يرى ببينوتو (49 عاماً)، الشخص المناسب لتولي مهمة مدير الفريق في 2019، خلفاً لأريفابيني (61 عاماً)، الذي استلم المنصب في 2014، لكنه لم ينجح في قيادة «سكوديريا»، لإنهاء احتكار مرسيدس.

وبدأ بينوتو مشواره مع فيراري منذ 1995، حيث شغل في بداية الأمر منصب مهندس الاختبارات، ثم أصبح كبير مهندسي الفريق، قبل أن يتولى مهمة المدير التقني عام 2016.

ولن يكون بينوتو التغيير الوحيد في الفريق الموسم المقبل، إذ تم التعاقد مع شارل لوكليرك من موناكو للقيادة، إلى جانب بطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل، على حساب الفنلندي كيمي رايكونن.