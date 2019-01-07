كرسي «المدير» يُحرج سانشيز

المصدر: لندن - وكالات

تعرض لاعب مانشستر يونايتد، أليكسيس سانشيز، لموقف محرج، أول من أمس، خلال مباراة انتهت بفوز «الشياطين الحمر» على فريق ريدينغ بهدفين دون مقابل، في كأس الاتحاد الإنجليزي .

وجلس سانشيز في الكرسي المخصص للمدير الفني للفريق، بعدما أصيب خلال الشوط الثاني من المباراة، لكن اللاعب التشيلي لم يبق طويلاً في الكرسي واضطر إلى المغادرة، وفق ما نقلت «ديلي ميل».

وطلب المدرب المؤقت، أولي غونار سولشاير، من سانشيز أن يقوم من الكرسي، وربت باليد على كتفه حتى يذهب صوب كرسي آخر. وأثارت إصابة سانشيز خلال المواجهة ريدينغ مخاوف بشأن المشكلة التي يعانيها في أوتار الركبة.