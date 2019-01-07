صفقة تشعل النار بين كارديف وليفربول

المصدر: لندن - وكالات

هاجم نيل وارنوك مدرب كارديف منافسه ليفربول بدلاً من فريقه الذي ودع كأس إنجلترا ويصارع لتفادي الهبوط من الدوري. ويمكن لوارنوك الآن التركيز على مهمة إنقاذ فريقه لكن آماله في ضم ناثانيال كلاين انتهت عندما قرر لاعب لليفربول الانتقال إلى بورنموث وشارك معه أمام برايتون في كأس إنجلترا أول من أمس.

وقال وارنوك: اقتربنا من الاتفاق مع أحد اللاعبين لكني محبط من كلاين، أنا أعرفه ومنحته أول فرصة للعب. أنا غاضب ليس منه فقط بل أيضاً ليفربول لعدم إبلاغي بالأمر، فمعرفة انتقاله من التلفزيون بعدما قمت بكل شيء صحيح وحصلنا على وعد بضمه، أليس هذا افتقار للاحترام؟