«درون» تنضم لطاقم تدريب مانشستر سيتي

المصدر: دبي - مجتبى فاروق

لا يتوقف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن البحث عن وسائل لتطوير أداء الفريق، واستلهام أساليب تقود الفريق إلى التحليق بعيداً في القمة، وكل يوم يقدم الإسباني درسا جديدا في كيفية الاستفادة من الوسائل المتاحة، عبر استخدامها بطريقة غير تقليدية في زيادة فعالية فريق مانشستر سيتي.

وآخر ما قام به المدرب الإسباني هو قيامه بضم الطائرات بلا طيار «درون» إلى الأجهزة المساعدة في تدريبات الفريق، حيث طلب من جميع الجهاز الفني المساعد له التدرب على استخدام هذه الطائرات، والتي يمكن استخدامها لتطوير طريقة لعب الفريق.

حيث اعتبر غوارديولا أن استخدام الطائرات بلا طيار خلال تدريبات الفريق يمكنه من أخذ نظرة فوقية شاملة توضح تحركات اللاعبين، والمساحات الفارغة بينهم في الملعب، وكيفية الاستفادة من المساحات الفارغة في دفاعات الفريق المنافس.

ويعتبر غوارديولا من أكثر المدربين العالميين اهتماما بالبحث عن وسائل تطوير غير تقليدية، تساعد على منح الفريق الذي يقوده الكثير من الدوافع والإلهام، وتساهم في تقديم مستويات متميزة جدا في كرة القدم، ومن بعد ذلك التتويج بالألقاب. وكان الإسباني يستخدم الأفلام السينمائية الملحمية من أجل إلهام لاعبي فريقه الأول برشلونة، كما كان يمنح لاعبي بايرن ميونيخ الفرصة لوضع خطة تجريبية لمساعدة اللاعبين على قراءة الملعب.