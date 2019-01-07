بايرن يفرض غرامة مالية كبيرة ضد ريبيري

المصدر: برلين - وكالات

فرض نادي بايرن ميونخ الألماني غرامة مالية كبيرة على جناحه الفرنسي فرانك ريبيري؛ بسبب منشورات مسيئة عبر حسابه على «تويتر» .

وقال حسن صالح حميدزيتش مدير الكرة في بايرن أمس: «لقد استخدم كلمات لا يمكننا أن نقبلها في بايرن ميونخ، فرانك كقدوة ولاعب في بايرن ميونخ لا يحق له استخدام مثل هذه الكلمات».

وظهرت منشورات تحتوي على إساءات على حسابات ريبيري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن تعرض الجناح الفرنسي لانتقادات من متابعين له. وهاجم منشوران على حساب ريبيري على موقع «تويتر» «الحاسدين والكارهين والإعلام»، غير أنّه لم يتضح ما إذا كان ريبيري كتبهما بنفسه.