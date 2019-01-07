رحلة المصارعة.. تنتهي بخطوبة!

المصدر: متابعة - خالد المهيري

جمعتهما المصارعة الحرة، وأن يكونا ممثلي العرب في منظمة المصارعة العالمية الترفيهية «WWE»، وانتهى بهما المطاف بالارتباط. هذه ليست قصة فيلم سينمائي، بل هي قصة واقعية تصلح أن تكون فيلماً سينمائياً، إذ أعلن أول مصارع كويتي في المنظمة ناصر الرويح خطبته على أول مصارعة عربية في المنظمة شادية بسيسو.

ونشر النجمان صوراً لخطبتهما على صفحاتهما الرسميتين بمواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدمت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية «WWE» بتهنئة للخطيبين، متمنين لهما حياة سعيدة.

وتفاعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي مع إعلان الرويح وبسيسو عن ارتباطهما بشكل كبير، وانهالت التهاني والتبريكات عليهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.

الجدير بالذكر أن النجمين تم اختيارهما العام 2017 من قبل «WWE» لكي يمثلا الوطن العربي، بعد نجاحهما في التجارب التي أقيمت في دبي، ليبدأ الثنائي أولى خطوات النجومية.