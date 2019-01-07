ثلاثيات قياسية بين ووريرز وكينغز

المصدر: نيويورك - وكالات

تفوق غولدن ستايت على ساكرامنتو 127-123 في دوري السلة الأميركي في مباراة شهدت تحقيق الرقم القياسي لعدد الرميات الثلاثية. وحطم الفريقان الرقم القياسي السابق (40 رمية) الذي سجل في السابع من فبراير 2018، في المباراة التي فاز بها كليفلاند كافالييرز على مينيسوتا تمبروولفز 140-138 بعد التمديد، بحسب رابطة الدوري.

وسجل كوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين، عشر رميات ثلاثية من 20 محاولة، من ضمن 21 ثلاثية ناجحة لفريقه (من 47 محاولة). في المقابل، سجل لاعبو ساكرامنتو 20 رمية ثلاثية (من أصل 36 محاولة)، ما جعل المباراة تدخل تاريخ الدوري برقم قياسي هو 41 رمية ثلاثية.

واعتبر مدرب غولدن ستايت ستيف كير، أن فرق الدوري الأميركي بدلت بشكل كبير من طريقة لعبها منذ 2015 الذي شهد بداية هيمنة فريقه على اللقب. وبلغ ووريرز النهائي أربع مرات توالياً.