هاليب جاهزة بعد الإصابة «المخيفة جداً»

المصدر: سيدني-وكالات

أكدت المصنفة الأولى عالمياً الرومانية سيمونا هاليب، أمس، أنها تعافت بشكل كامل من الإصابة «المخيفة جداً» في الظهر، التي أنهت موسمها في كرة المضرب العام الماضي، وباتت جاهزة لخوض غمار الموسم الجديد.

وانسحبت اللاعبة البالغة من العمر 27 عاماً من بطولة الماسترز الختامية للموسم الماضي في أكتوبر؛ بسبب إصابة في الظهر، وأشارت في تصريحات على هامش دورة سيدني الأسترالية التي انطلقت رسمياً، أمس، إلى أنها احتاجت إلى ستة أسابيع من الراحة للتغلب عليها.

وأوضحت، «كانت مخيفة جداً (...) لكنني خضعت للعلاج في المنزل، وارتحت لنحو ستة أسابيع من دون القيام بأي شيء، مجرد تمارين للظهر». وتابعت، «لم أشعر بالآلام خلال التمارين في الفترة الفاصلة ما بين الموسمين. لذا أشعر بالثقة الآن، والأمور على ما يرام، لكن عليّ أن أرى ما ستكون عليه خلال مباراة رسمية».