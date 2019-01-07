فيدرر يقود سويسرا للقب كأس هوبمان

المصدر: برلين - وكالات

أظهر روجيه فيدرر استعداده لبطولة أستراليا المفتوحة بعد أن قاد سويسرا للفوز 2-1 على ألمانيا لتحرز كأس هوبمان للفرق المختلطة للتنس للمرة الرابعة أول من أمس، وفاز فيدرر وبليندا بنتشيتش على الكسندر زفيريف وأنجليك كيربر في المواجهة الفاصلة بالزوجي المختلط لتحسم سويسرا اللقب في تكرار لنهائي العام الماضي.

وفرض المصنف الثالث عالمياً سطوته في وقت سابق وأثبت أحقيته بالترشح لنيل لقب أولى البطولات الأربع الكبرى بعد أن سدد 24 ضربة ناجحة وتسع ضربات إرسال ساحقة خلال فوزه 6-4 و6-2 على زفيريف الفائز بالبطولة الختامية للموسم الماضي. وقال فيدرر الفائز بآخر لقبين في استراليا المفتوحة «أنا سعيد وأشعر أنني لعبت بشكل جيد كما اعتدت».

وتغلب فيدرر على فرنسيس تيافو وستيفانوس تيتيباس وكاميرون نوري وزفيريف دون خسارة أي مجموعة وعزز ثقته قبل انطلاق استراليا في وقت لاحق من الشهر الحالي.