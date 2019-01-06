شاهد.. جماهير تحتفل بتسجيل هدف في مرمى فريقها!

المصدر: البيان الالكتروني

شهدت مباراة توتنهام وترانمير روفرز والتي أقيمت الجمعة، ضمن دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، موقفاً غريباً كان المهاجم هاري كين هو بطله.

وشارك كين كبديل في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بسبعة أهداف نظيفة، ونجح في تسجيل الهدف السابع لفريق توتنهام خلال المباراة.

وأصر المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو على إشراك مهاجم المنتخب الإنجليزي في المباراة، رغم تفوق فريقه في النتيجة وعدم الحاجة لإشراكه.

وقال بوكيتينو عن إشراك كين في المباراة: "الاحترام، أن نحترم الناس، فلن يكون لديهم فرص عديدة لرؤية هاري كين في كأس الاتحاد الإنجليزي. أدخلته لعدة أسباب، أحدها أن من حق جماهيرهم أن يروا رمز الكرة الإنجليزية في الملعب".

ويبدو أن قرار المدرب الأرجنتيني كان صحيحًا، فبعد هدف هاري كين في مرمى فريق ترانمير روفرز، قامت جماهير الفريق المضيف بالاحتفال بهدف المهاجم الدولي الإنجليزي في موقف غريب.

وردًا على هذا الموقف الغريب من الجماهير، ذهب هاري كين تجاه المدرجات المتواجدة خلف المرمى واحتفل مع الجماهير وصفاحهم بيده بطريقة تشبه لحظة دخول لاعبي المصارعة الحرة للحلبة، وتحيتهم للجمهور بمصافحهتم في الطريق المؤدي للحلبة.

وواصل هاري كين تألقه مع فريق توتنهام هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، حيث تمكن من تسجيل 14 هدفًا وينافس بقوة على لقب الهداف مع الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وبيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال، وفق "آس"