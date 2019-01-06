كوزمين يتجول وحيداً في مول دبي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

استفاد الروماني أولاريو كوزمين مدرب جيانغسو سونينغ الصيني، من فترة إجازته السنوية الحالية، في قضاء بعض الوقت في دبي، واستعادة ذكريات قديمة عندما كان مدرباً للفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي.

التقطت كاميرات المشجعين لنادي شباب الأهلي، والمعجبين بمسيرة المدرب الأسطورة مع الكرة الإماراتية، فيديو للمدرب الروماني وهو يتجول وحيداً في مول دبي.

المعروف أن كوزمين يحرص وعائلته دائماً وقت ما تسمح الظروف، على التواجد في مدينة دبي، والتي شهدت الكثير من الانتصارات عندما كان مدرباً لشباب الأهلي، والذي حقق معه عدداً من الألقاب المهمة .