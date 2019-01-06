المصدر: نيويورك - وكالات

سجل جوردون هوارد 16 نقطة، و11 متابعة، وثماني تمريرات حاسمة، ليقود بوسطن سلتيكس إلى الفوز على دالاس مافريكس 114 - 93، أول من أمس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ورفع سلتيكس عدد انتصاراته هذا الموسم بذلك، إلى 23 مقابل 15 هزيمة، بينما تلقى دالاس مافريكس الهزيمة العشرين له، مقابل 18 انتصاراً. وأحرز فيكتور أولاديبو 36 نقطة، وسبع متابعات، وأضاف دومانتاس سابونيس 23 نقطة، و12 متابعة، ليقودا إنديانا بيسرز إلى الفوز على مضيفه شيكاغو بولز 119 - 116، في مباراة حسمت في وقت إضافي. ورفع ميلواكي بكس، صاحب المركز الثاني بمجموعة المنطقة الشرقية، عدد انتصاراته في الموسم إلى 27، مقابل عشر هزائم، بعد أن تغلب على أتلانتا هوكس 144 - 112.