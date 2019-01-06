بنفيكا ومورينيو.. إنقاذ متبادل

المصدر: لشبونة - وكالات

يبدو أن الإنقاذ المتبادل سيكون شعار صفقة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى التدريب بعد إقالته من تدريب مانشستر يونايتد، فقد كشفت تقارير صحفية عن إمكانية عودة مورينيو إلى الدوري البرتغالي خلال الفترة المقبلة لتدريب فريق بنفيكا.

وأكدت شبكة سبورت سكاي، أن نادي بنفيكا يستهدف التعاقد مع مورينيو لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد إقالة المدرب روي فيتوريا من منصبه الخميس الماضي.

ولا يقدم بنفيكا حالياً المستوى المطلوب رغم فوزه بالدوري مرتين متتاليتين في آخر موسمين، إلا أنه حالياً يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري البرتغالي بفارق 7 نقاط عن المتصدر بورتو.