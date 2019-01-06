مارادونا يتعافى من نزيف داخلي

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

قالت دالما ابنة أسطورة كرة القدم دييغو مارادونا: إنه خرج من المستشفى، بعد إصابته بنزيف داخلي في المعدة، تم اكتشافه أثناء خضوعه لفحوص اعتيادية.

وأوضحت دالما عبر تويتر «إلى كل من يشعر بالقلق على حالة والدي يمكنني إبلاغكم بأنه بخير». ونقل مارادونا إلى مستشفى بالأرجنتين، أول من أمس، بعد أن اكتشف الأطباء المشكلة أثناء خضوعه لفحوص قبل عودته إلى المكسيك التي يتولى فيها تدريب فريق دورادوس دي سينالوا المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

وذكر مصدر مقرب من عائلة مارادونا أن المشكلة لم تكن كبيرة وأن مارادونا لم يكن في حالة خطيرة. وأشار مصدر آخر إلى أن مارادونا، الذي غادر المستشفى، قد يخضع للمزيد من الفحوص.