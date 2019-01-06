بيندتر تحت الإقامة الجبرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نشر المهاجم الدنماركي نيكولاس بيندتر صورة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام»، وهو يرتدي في قدمة جهاز تحديد الإقامة الجبرية داخل المنزل، والذي وضعته الشرطة الدنماركية تنفيذاً لأمر من محكمة قضت بوضع اللاعب تحت الإقامة الجبرية لمدة 55 يوماً، بدلاً عن عقوبة السجن، التي صدرت سابقاً بحق اللاعب.

وكان بيندتر لاعب يوفنتوس وأرسنال السابق قد أدين بالتهرب من دفع مستحقات أجرة سيارة أجرة، حيث اختلف مع خطيبته على من سيدفع المبلغ، وقرر الاثنان عدم الدفع وتركا سائق سيارة الأجرة الذي تقدم ببلاغ إلى الشرطة الدنماركية ضد مهاجم منتخب الدنمارك.