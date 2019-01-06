الاتحاد الإنجليزي يحذر غوارديولا

المصدر: لندن - وكالات

حذر الاتحاد الإنجليزي بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بسبب سلوكه خلال مباراة ليفربول والتي انتهت بفوز سيتي 2-1.

والتقطت الكاميرات انفعال بيب غوارديولا على أحد القرارات التحكيمية خلال المباراة، حيث صرخ بالحكم الرابع مارتن أتكينسون، كما ألقى وشاحه على الأرض تعبيراً عن غضبه واعتراضه.

وأشارت صحيفة آس الإسبانية، إلى أن تصرف غوارديولا لم يمر بدون تعليق من الاتحاد الإنجليزي الذي وجه تحذيراً رسمياً له بسبب هذا السلوك العصبي، كان الأول الذي يتلقاه هذا الموسم. وفي حال تلقي مدرب الفريق السماوي 4 إنذارات سيتم إيقافه مباراة واحدة حسب اللوائح .