تسورينكو تفجر مفاجأة في «بريزبين»

المصدر: سيدني - وكالات

حققت الأوكرانية ليسيا تسورينكو المصنفة 27 عالمياً مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تمكنت أمس من إقصاء اليابانية ناومي أوساكا المصنفة خامسة عالمياً من الدور نصف النهائي لدورة بريزبين الأسترالية الدولية. وستواجه تسورينكو في المباراة النهائية اليوم التشيكية كارولينا بليسكوفا المصنفة ثامنة، الفائزة على الكرواتية دونا فيكيتش.

وسبق لليابانية أوساكا (21 عاماً)، التي ستتقدم للمرتبة الرابعة عالمياً في تصنيف اللاعبات المحترفات الذي سيصدر غداً، أن سحقت منافستها الأوكرانية 6-1 و6-1 في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى التي أحرزت لقبها في سبتمبر الماضي.

وعبرت أوساكا عن خيبتها قائلة «أشعر بأني تصرفت بأسوأ طريقة ممكنة على الملعب. لم أعرف التعامل مع واقع أني لا ألعب بشكل جيد. أعتقد أني تعلمت ما يجب عليّ فعله لتحسين الوضع (في المستقبل)».