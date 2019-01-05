قطعة من كسوة الكعبة المشرفة هدية لأوزيل

المصدر: لندن - وكالات

حصل الألماني مسعود أوزيل، نجم أرسنال على هدية مميزة تمثلت في قطعة من كسوة الكعبة المشرفة علقها على جدار منزله في العاصمة البريطانية لندن.

ونشر أوزيل صورة لقطعة من كسوة الكعبة على حسابه على «تويتر» ، وأرفق الصورة بتعليق كتب فيه: «كرم وامتياز لوجود هذه القطعة الخاصة من الكسوة التي تغطي الكعبة المشرفة في مكة في منزلي في لندن.

مباركة بشكل لا يصدق، تلقيت هذه الهدية التي لا تقدر بثمن، الحمد لله». ولا يعيش مسعود أوزيل أفضل أيامه في أرسنال، إذ لا يعتمد عليه المدرب إيمري، ويتردد أن إدارة المدفعجية تريد بيعه للتخلص من الراتب الضخم الذي يحصل عليه ويقدر بـ 350 ألف جنيه إسترليني .