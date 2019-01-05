عبد الله السعيد يحط الرحال في بيراميدز

المصدر: القاهرة _ عماد الحسيني

أعلن نادي بيراميدز، المصري ، عن التعاقد مع عبد الله السعيد، لاعب الأهلي السابق وأهلي جدة السعودي الحالي، وكشف بيراميدز عبر «تويتر»، تعاقده مع اللاعب، وبعدها بعدة دقائق، نشر النادي بيانا آخر يفيد بإنهاء قيد السعيد في صفوف فريق الكرة الأول.

وأوضح البيان: «رسميا تم قيد عبد الله السعيد لاعبا في نادي بيراميدز بدءا من أول يناير الجاري ». وصاحب البيان صور بطاقة قيد اللاعب، بتاريخ أمس ما يعطيه حق المشاركة في مباريات بيراميدز المقبلة، غير أن هذا التاريخ أثار تساؤلا حول، كيفية استخراج بطاقة قيد اللاعب في يوم العطلة الرسمية.