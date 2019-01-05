أغلى مدرب سوداني يدرب فريقاً مغموراً

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

6 آلاف دولار أميركي قيمة الاتفاق لراتب شهري بين المدرب محسن سيد وفريق البرصا كريمة أحد الفرق التي تنشط في الدوري التأهيلي المؤهل للدوري السوداني الممتاز، ليصبح محسن سيد بهذا الراتب أغلى مدرب في تاريخ الكرة السودانية، وتسبب العرض في استقالة محسن من تدريب فريق الموردة ، والذي نجح في الصعود معه للدوري الممتاز بعد غياب خمس سنوات عن المنافسة، وحقق معه نتائج جيدة في الدور الأول من دور المجموعات، لتظهر الخلافات بين المدرب وإدارة الموردة مع العرض المالي المقدم من نادي البرصا كريمة، الفريق الباحث عن موقع في الدوري الممتاز، ليكسر بهذا الرقم السابق للمدربين فاروق جبرة وإبراهيم حسين (إبراهومة) اللذين سبق لهما تدريب فريق هلال الأبيض على التوالي براتب شهري 3 ألف دولار أميركي ، وتراوحت رواتب المدربين قبل الاتفاق التاريخي ما بين 1 و3 آلاف دولار أميركي.