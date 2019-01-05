«البريميرليغ» بطل جائزة «كاف»

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لقائمته القصيرة في اختيار أفضل لاعب في القارة السمراء 2018، الجائزة التي يعلن عنها في حفل كاف الخميس المقبل، والتي اقتصرت القائمة على 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي، اثنين منهم في ليفربول متصدر البريميرليغ وهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيمريك أوبيميانغ لاعب آرسنال، فترى من منهم الأقرب للقب؟

المشاركات مع الفريق في 2018

صلاح

38

ماني

32

أوبيميانغ

34

الأهداف

33

14

24

المشاركات الدولية 2018

صلاح

6

ماني

9

أوبيميانغ

2

الأهداف

7

1

1

التمريرات الحاسمة في 2018

صلاح

12

ماني

9

أوبيميانغ

3

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لكل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني مشاركة في مباريات كأس العالم والتي ودع فيها المنتخبان من الدور الأول في 2018، بينما أوبيميانغ لم يتأهل منتخب بلاده للمونديال الذي أقيم في روسيا العام الماضي.

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على المستوى القاري محمد صلاح هو الأفضل تهديفياً، حيث سجل 7 أهداف مع المنتخب المصري، منها هدفان في بطولة كأس العالم، وشارك في 12 مباراة دولية، بينما ماني لم يسجل سوى هدف وحيد في 9 مشاركات، بينما أوبيميانغ لم يشارك سوى في مباراتين وأحرز هدفاً وحيداً أيضاً.

التقييم العام

صلاح

7.74

ماني

7.37

أوبيميانغ

7.37

تدرج القيمة السوقية في 2018

صلاح

يناير 2018

72 مليون إسترليني

يناير 2019

145 مليون إسترليني

ماني

يناير 2018

54 مليون إسترليني

يناير 2019

70 مليون إسترليني

أوبيميانغ

يناير 2018

54 مليون إسترليني

يناير 2019

70 مليون إسترليني