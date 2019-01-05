«البريميرليغ» بطل جائزة «كاف»

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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لقائمته القصيرة في اختيار أفضل لاعب في القارة السمراء 2018، الجائزة التي يعلن عنها في حفل كاف الخميس المقبل، والتي اقتصرت القائمة على 3 لاعبين من الدوري الإنجليزي، اثنين منهم في ليفربول متصدر البريميرليغ وهما المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والغابوني بيير إيمريك أوبيميانغ لاعب آرسنال، فترى من منهم الأقرب للقب؟
المشاركات مع الفريق في 2018
صلاح
38
ماني
32
أوبيميانغ
34
الأهداف
33
14
24
المشاركات الدولية 2018
صلاح
6
ماني
9
أوبيميانغ
2
الأهداف
7
1
1
التمريرات الحاسمة في 2018
صلاح
12
ماني
9
أوبيميانغ
3
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لكل من المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني مشاركة في مباريات كأس العالم والتي ودع فيها المنتخبان من الدور الأول في 2018، بينما أوبيميانغ لم يتأهل منتخب بلاده للمونديال الذي أقيم في روسيا العام الماضي.
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على المستوى القاري محمد صلاح هو الأفضل تهديفياً، حيث سجل 7 أهداف مع المنتخب المصري، منها هدفان في بطولة كأس العالم، وشارك في 12 مباراة دولية، بينما ماني لم يسجل سوى هدف وحيد في 9 مشاركات، بينما أوبيميانغ لم يشارك سوى في مباراتين وأحرز هدفاً وحيداً أيضاً.
التقييم العام
صلاح
7.74
ماني
7.37
أوبيميانغ
7.37
تدرج القيمة السوقية في 2018
صلاح
يناير 2018
72 مليون إسترليني
يناير 2019
145 مليون إسترليني
ماني
يناير 2018
54 مليون إسترليني
يناير 2019
70 مليون إسترليني
أوبيميانغ
يناير 2018
54 مليون إسترليني
يناير 2019
70 مليون إسترليني