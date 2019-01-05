ديربي تونس خارج العاصمة للمرة الأولى

المصدر: تونس - صالح قادري

لأول مرة يقام ديربي العاصمة التونسية بين الفريقين الأكثر إشعاعاً النادي الأفريقي والترجي التونسي خارج العاصمة تونس حيث سيجرى غداً بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير بالساحل التونسي والسبب هو أن كل ملاعب العاصمة وعددها 6 غير قادرة على احتضان الديربي الذي يبقى الحدث الرياضي الأبرز في العاصمة.في هذا السياق قال رئيس الرابطة التونسية التي تشرف على تنظيم المباريات إن قرار تعيين الديربي بمدينة المنستير قد اتخذ لاستحالة تعيينه في العاصمة وأن الرابطة قد انتظرت الترجي التونسي بوصفه المضيف لاختيار ملعب لكنه تأخر عن الموعد المحدد.