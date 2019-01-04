خطة تطوير لاستراتيجية «الشارقة الرياضي»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تواصل لجنة الاستراتيجية بمجلس الشارقة الرياضي أعمالها وإنجاز المهام الموكلة لها بعد عقدها عدة اجتماعات داخلية وخارجية مع الجهات المعنية ووضع الاستراتيجيات الشاملة التي تعمل على تطوير وتقدم القطاع الرياضي بالإمارة الباسمة من كل النواحي .

وأكد عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي أن الفترة المقبلة تشكل أهمية كبيرة للجنة فيما يتعلق بتطوير القطاع الرياضي بالإمارة وستتواصل الاجتماعات مع رؤساء مجالس إدارات الأندية والمجالس البلدية والشركاء الإستراتيجيين من أجل الإسهام في وضع البرامج والمبادرات الكفيلة بدعم الخطط التشغيلية للأندية وتخدم تطلعاتها التي تقود إلى مزيد من التقدم على مســتوى الرياضة بالإمـــارة.