«الجوجيتسو» ينظم أول اختبارات «ترفيع الأحزمة»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

نظم اتحاد الجوجيتسو أول اختبارات العام 2019، لترفيع اللاعبين المرشحين من الحزام الأبيض إلى الأزرق على مستوى الأندية المحلية، بحضور عدد من المقيمين والحكام والمدربين المعتمدين ضمن عملية تقييم دورية تتوزع على مدار العام، وجرت اختبارات في مركز التدريب التابع للاتحاد في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي. وأكد عبد الله الزعابي، مدير الإدارة الفنية بالإنابة في الاتحاد، أن الاختبارات تعتبر من أهم الممارسات الفنية التي يسعى الاتحاد إلى تنظيمها باستمرار في إطار أهدافه الرامية إلى استكشاف المهارات التي يتمتع بها اللاعبون.