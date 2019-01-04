عبدالله جاسم بطل سباق الحمرية

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز الدراج عبدالله جاسم من النادي العربي بسباق الحمرية للناشئين للدراجات لمسافة ١٥ كم، وهو ضمن سباقات اتحاد الدراجات الذي ينظمها باستمرار، وحل في المركز الثاني محمد عبدالله درويش من نادي النصر، وجاء ثالثاً محمد المطيوعي من نادي أبوظبي، وشهد السباق مشاركة 23 دراجاً من مختلف الأندية.

ونجح عبدالله الجاسم، الدراج المتميز، في الفوز بالمركز الأول وتحقيق زمن 20:55:87 دقيقة وبمعدل سرعة 43.79 كم في الساعة، وفي سباق للشباب فاز مونتي سكوت من فريق شباب الأهلي بسباق الحمرية، وحل في المركز الثاني زميله في الفريق عمر عبدالرزاق، وجاء ثالثاً ألكسندر من فريق النصر. أما في سباق الكبار فنجح ناصر سيف، من فريق شباب الأهلي، بخطف اللقب .