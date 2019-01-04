ميسي.. الذهب لا يصدأ

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ربما أضر رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد بسخونة الصراع على الألقاب والأضواء في الدوري الإسباني، إلا أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لم تتأثر أرقامه التاريخية التي يحصدها مع برشلونة، ولا يزال يخطو بثبات.. رغم كونه ينافس نفسه في الدوري الإسباني.

صراع الهداف

ميسي 15

كريستيان ستيواني 11

تمريرات مفتاحية

ميسي (برشلونة)

11

بوريس منديز (سيلتا فيغو)

5

التقييم العام

ميسي

8.66

عثمان ديمبلي

7.52

دقة التمرير

رودريغو (أتلتيكو مدريد)

91.2 %

إيفر بنغا (إشبيلية)

85.3

دانييل باريخو (فالنسيا)

85.2

ميسي

82.3

أفضل لاعب

ميسي

8 مباريات

سواريز

3 مرات

دانييل باريخو

3 مرات

ديمبلي

2 مرة