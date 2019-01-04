رياضيو الأولمبياد الخاص يتدربون مع أسطورة التنس كيفن أندرسون

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

شهد لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي للتنس فرصة لاختبار قدراتهم ومهاراتهم في مدينة زايد الرياضية، حيث نُظمت حصة تدريبية جمعتهم مع أسطورة التنس الجنوب أفريقي كيفن أندرسون خلال بطولة مبادلة العالمية للتنس، وذلك استعداداً لخوض منافسات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية أبوظبي 2019.واستمتع لاعبو الأولمبياد الخاص الذين سيمثلون دولة الإمارات في الحدث المرتقب الذي ينطلق في شهر مارس القادم، بالحصة التدريبية التي قدمها أندرسون والتي تضمنت تدريبات عملية وشرحاً عن كيفية التعامل مع الكرات، بالإضافة إلى توضيح مجموعة من الحركات التقنية التي تساعد لاعبي التنس على تقديم أداء مميز، وتحقيق العدد الأكبر من النقاط.

كما وشهدت الحصة التدريبية أجواء حماسية ومسلية اختتمها أندرسون بجلسة تواقيع تذكارية مرتدياً سوار الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية.