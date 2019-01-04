قمة بني ياس والعين في دوري الطائرة الليلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنطلق في السادسة من مساء اليوم (الجمعة)، مواجهات الجولة السادسة من الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بثلاث مباريات يلتقي فيها حتا مع الوحدة، والنصر مع عجمان، وبني ياس مع العين، على أن تستكمل الجولة غداً بمباراتي شباب الأهلي مع الظفرة، والجزيرة مع الوصل.

وتعتبر مباراة بني ياس مع العين، قمة الجولة من واقع تاريخ المنافسة بين الفريقين في السنوات الأخيرة، وتبادلهما منصات التتويج للبطولات المحلية، فيما يسعى شباب الأهلي إلى مواصلة انتصاراته، للحفاظ على صدارته لترتيب البطولة، بعد تأجيل مباراة العين والجزيرة في الجولة الماضية.

الجدير بالذكر، أن مباريات الدور الأول لدوري الطائرة، تنتهي في 26 يناير الجاري، وأنه يتم تحديد ترتيب الفرق في جدول المسابقة بناءً على عدد الانتصارات، وفي حالة التساوي، يتم اللجوء إلى فارق النقاط لتحديد الترتيب.