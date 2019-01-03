الدراجات المائية تفتتح فعاليات 2019 بـ«دبي البحري»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يفتتح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية فعالياته في عام التسامح 2019، 12 يناير الجاري بإقامة سباق دبي للدراجات المائية- الجولة الأولى من بطولة الإمارات الدولية 2019- والذي ينظمه النادي ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي البحري 2018-2019.

وبدأت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التنسيق والعمل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية من أجل إنجاح الحدث، والذي يقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للسباقات البحرية- يو أي أم- وبإشراف اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، وبمشاركة كبيرة من أبرز نجوم هذه الرياضة من مختلف بلدان العالم، إضافة إلى أبطال الإمارات.