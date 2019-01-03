حمدان بن محمد: رونالدو لاعب عظيم وصديق أكبر

المصدر: دبي - خالد المهيري

التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف نادي يوفنتوس الإيطالي الحالي، ونجم ريال مدريد السابق، الذي يزور دبي للمشاركة في النسخة 13 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي الذي انطلق يوم أمس، بالإضافة إلى حفل جوائز (جلوب سوكر) لاختيار اللاعبين والمدربين الأفضل في العام المنقضي 2018. ونشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، رئيس مجلس دبي الرياضي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) صورة تجمعه مع النجم البرتغالي، وعلق سموه قائلاً: «لاعب عظيم وصديق أكبر».

كما نشر «الدون» على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) صورة له مع (فزاع) قائلاً: «وقت رائع معاً». وكان النجم البرتغالي قد نشر خلال الأيام الماضية صوراً له خلال وجوده في دبي وزيارته المعالم السياحية لدبي، حيث استغل اللاعب فرصة وجوده في الإمارات للاستمتاع بأجوائها وقضاء إجازته الشتوية.

ويتألق النجم البرتغالي حالياً مع نادي يوفنتوس الإيطالي محتلاً صدارة الهدافين برصيد 14 هدفاً، ومساهماً في صدارة فريقه الدوري الإيطالي برصيد 53 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن نابولي صاحب المركز الثاني.