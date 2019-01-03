الاحتجاجات تهدد الدوري السوداني

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

ألقت الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن السودانية بظلالها على منافسات الدوري المحلي، وأجلت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم وللمرة الثانية على التوالي مباراة ود هاشم سنار والرابطة كوستي في الجولة السادسة لدوري المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز ليوم الأربعاء، مع ترجيح تأجيلها للمرة الثالثة باستاد سنار، وذلك بعد أن طلبت السلطات الأمنية بولاية سنار تأجيل تلك المباراة، تخوّفاً من حدوث تظاهرات من قبل الجماهير بالولاية، علماً بأن السلطات هناك تفرض حظراً للتجوال من السادسة مساءً إلى السادسة صباحاً.