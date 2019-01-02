نقل رئيس الاتحاد السوري للمستشفى بعد تعرضه لوعكة

المصدر: الشارقة- البيان الرياضي

تعرض محمد فادي الدباس رئيس الاتحاد السوري لكرة القدم بعد الانتهاء من الحصة التدريبية مساء اليوم لوعكة صحية نقل على إثرها بالإسعاف إلى مستشفى القاسمي في الشارقة، حيث تلقى العلاج اللازم.

وحرص عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي مدير مجموعة الشارقة يرافقه محمد الحمادي مدير الإعلام وطارق الزرعوني على زيارة رئيس الاتحاد والاطمئنان على صحته وقد نقل الحزامي تحيات الشيخ أحمد بن عبدالله آل ثاني رئيس مجموعة الشارقة متمنين له الشفاء العاجل والتوفيق للمنتخب السوري خلال مشواره في بطولة كأس آسيا لكرة القدم - الإمارات 2019.