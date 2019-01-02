أعظم صورة سيلفي على مر العصور

المصدر: د ب ا

بعد 43 لقبا في البطولات الأربع الكبرى فيما بينهما وعقدين من المنافسات حانت اللحظة التاريخية التي انتظرها عشاق التنس طويلا حين تقابل روجر فيدرر وسيرينا وليامز أمام جماهير بيرث المتحمسة في ليلة لا تنسى.

وفازت سويسرا حاملة اللقب بقيادة فيدرر على الولايات المتحدة بقيادة سيرينا في مباراة الزوجي المختلط الحاسمة 4-2 و4-3 في كأس هوبمان أمس الثلاثاء لتنهي المواجهة بينهما لصالحها 2-1.

وكال فيدرر وسيرينا المديح لبعضهما البعض عقب المباراة قبل أن تقتنص رياضة التنس ما وصفه مسؤولو كأس هوبمان للفرق المختلطة على تويتر "أعظم صورة ذاتية (سيلفي) على مر العصور".

ونشر فيدرر الصورة أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي عبر الانترنت مع تعليق يقول "ليلة لا تنسى".

وقالت سيرينا الحائزة على 23 لقبا في البطولات الأربع الكبرى "إنه أفضل لاعب على مر العصور. استمتعت بهذه المواجهة والتي تأتي في قمة مسيرتنا.

"يملك فيدرر شخصية ساحرة داخل وخارج الملعب. إنه لاعب رائع وأتمنى أن أحصل منه على بعض النصائح في وقت لاحق".

وحصد فيدرر وسيرينا 171 لقبا فيما بينهما خلال مشوارهما وتربعا لمدة 600 أسبوع على عرش تنس الرجال والسيدات.

وأضاف فيدرر عقب المباراة "استمتعت كثيرا بمواجهتها. شاهدتم جميعا مدى تركيز واصرار سيرينا وهي من الأمور التي أعشقها لديها".

وحققت سويسرا انتصارين في مباراتين قبل مواجهة الخميس أمام اليونان في حين سيواجه الفريق الأميركي متذيل الترتيب منافسه البريطاني في المواجهة التالية.