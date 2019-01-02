شاهد جولة كريستيانو رونالدو في سماء دبي

المصدر: ترجمة: راضية آيت خداش

خلال تواجده بدبي لحضور حفل توزيع جوائز غلوب العاشرة لكرة القدم، والذي سيعقد يوم الخميس، استمتع مهاجم نادي يوفنتوس كريستيانو رونالدو بقضاء احتفالات نهاية السنة في المدينة الساحرة ونشر صور وفيديوهات حازت ملايين الإعجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو فيديو مباشر على حسابه في انستغرام ستوري، لرحلة جوية في دبي عبر مروحية تابعها الملايين من مختلف دول العالم. وقال رونالدو في الفيديو أنه يرغب في مشاركة متابعيه هذه اللحظات السعيدة.

كما نشر رونالدو صورتين لاحتفالاته بالعام الجديد في دبي، مع خلفية لبرج العرب حصدت الصورة الأولى أكثر من 9 مليون إعجاب والثانية أكثر من 6 ملايين.

ووفقا لصحيفة الغلف نيوز المحلية، فإن من بين النجوم الذين من المتوقع وصولهم إلى دبي لحضور حفل افتتاح جوائز غلوب العاشرة لكرة القدم، رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، و مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان، والمدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي فابيو كابيلو، والأسطورة البرازيلي رونالدينيو، وبليز ماتويدي الفائز بكأس العالم، والحكم السابق بييرلويجي كولينا، الذين سيشاركون أيضا في مؤتمر دبي الدولي للرياضات يومي 2 و 3 يناير 2019.

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