دل بوترو ينسحب من «أستراليا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلن الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو المصنف خامساً عالمياً، انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب 2019، أولى البطولات الأربع الكبرى المقررة هذا الشهر نظراً لعدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة.

وقال دل بوترو عبر «تويتر»: عملية التعافي تسير على قدم وساق وسأعلمكم لاحقاً أين سأعود إلى الملاعب. للأسف، لن يكون ذلك في أستراليا 2019. أنا أفتقدكم جميعا. وتابع «لكني سعيد بالتطور (في ما يتعلق بالتعافي من الإصابة).

أتمنى لكم عاماً سعيداً والاستمتاع بالعام الجديد». وتقام البطولة في ملبورن بين 14 و27 يناير الجاري. ويعاني دل بوترو من كسر في عظمة رأس الركبة، اضطره للانسحاب من بطولة الماسترز نوفمبر الماضي.