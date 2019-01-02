نصري يعود إلى الملاعب عبر بوابة ويستهام

المصدر: لندن - وكالات

أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي أول من أمس عن تعاقده مع الجناح الفرنسي سمير نصري حتى نهاية الموسم. ويتضمن عقد نصري اللاعب السابق لمانشستر سيتي وارسنال، بندا يسمح بتجديد بقائه في ويستهام لعام أخر.

ويحق لنصري (‏31 عاما) الانتقال إلى ناديه الجديد بعد انتهاء فترة إيقافه 12 شهراً بسبب تناوله مادة محظورة عبر الوريد. وقال نصري للموقع الرسمي لويستهام «تختار نادياً ومشروعاً بسبب الطموح، وأعتقد أن ويستهام لديه كل شيء ليكون أحد أكبر الأندية في لندن بالتأكيد».

وأضاف «أعني وجود 60 ألف مشجع في كل المباريات على ملعب الفريق، نحن نلعب في الاستاد الأولمبي، وملعب التدريب هناك، الملاك دائماً لديهم الرغبة في الاستثمار وتكوين فريق قوي، كل الأمور هناك تسير بشكل رائع».