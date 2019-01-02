المصدر: لندن - وكالات

أعلن الاتحاد الإنجليزي أول من أمس تغريم الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال مبلغ 8 آلاف جنيه استرليني بعد اعترافه بسوء السلوك إثر قيامه بركل قارورة مياه بلاستيكية نحو المدرجات خلال مباراة فريقه ضد مضيفه .

وأفاد الاتحاد في بيان «مدرب أرسنال أوناي إيمري غرم ثمانية آلاف جنيه استرليني بعدما أقر بتهمة سوء السلوك الموجهة إليه (...) الأمر يتعلق بتصرفه خلال مباراة ضد برايتون في 26 ديسمبر 2018». واستشاط ايمري غضباً من أداء فريقه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، فقام بركل قارورة المياه لتسقط بالقرب من أحد مشجعي الفريق المضيف. وتوجه إيمري سريعاً نحو المشجع واعتذر منه، قبل أن يكرر ذلك بعد المباراة، ولاحقاً في المؤتمر الصحافي الذي تلاها.