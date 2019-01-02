المصدر: نيويورك - وكالات

واصل جيمس هاردين تألقه في صفوف هيوستن روكيتس وقاد الفريق للفوز على ممفيس غرايزلز 113 - 101 أول من أمس في دوري السلة الأميركي .

وسجل هاردين 43 نقطة لتكون المباراة الرابعة على التوالي التي يكسر فيها حاجز الـ40 نقطة، محققاً بهذا رقماً قياسياً جديداً للاعبي هيوستن روكيتس.

وواصل هاردين انطلاقته الرائعة في الموسم الحالي علما بأن رصيده لم يقل عن 30 نقطة في أي من المباريات العشر الأخيرة له مع الفريق ليبلغ متوسط تسجيله نحو 36 نقطة في المباريات التي خاضها على مدار شهر ديسمبر المنقضي و33 نقطة للمباراة الواحدة منذ بداية الموسم.

كما شهدت المباراة عشر متابعات و13 تمريرة حاسمة لهاردين الذي قاد الفريق للفوز الثمين وهو الفوز الحادي والعشرون مقابل 15 هزيمة للفريق في الموسم الحالي حتى الآن.