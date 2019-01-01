حكام أوروبيون لمواجهة الأهلي وبيراميدز

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

قرر اتحاد الكرة المصري، تعيين طاقم حكام أوروبي لم يتم تحديده بعد لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز، الجمعة المقبل، والمؤجلة من الجولة الثامنة، حيث أعلنت لجنة الحكام برئاسة عصام عبد الفتاح الموافقة على طلب بيراميدز باستقدام حكام أجانب لتلك المباراة.



